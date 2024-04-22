Момотова Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1958
Отец: Момотов Юрий Иванович
Мать: Сорокина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Фёдоров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1985
Дочь: Фёдорова Анна Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно