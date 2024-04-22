Момотова Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момотова Елена Юрьевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

07.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1958

Отец: Момотов Юрий Иванович

Мать: Сорокина Лидия Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Фёдоров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1985

Дочь: Фёдорова Анна Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Александр Иванович

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