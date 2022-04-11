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Киричок Александр Карпович

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Место рождения

Мельниковцы, Вінницька область

Дата рождения

09.01.1957

Дата смерти

11.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957

Отец: Киричок Карп Алексеевич

Мать: Киричок Мария Даниловна

Мельниковцы, Вінницька область
Бракосочетание
23.10.1982

Жена: Киричок Любовь Ивановна

Бракосочетание
23.10.1982

Жена: Киричок Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1985

Дочь: Музыкина Мария Александровна

Мать ребёнка: Киричок Любовь Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
11.04.2022
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