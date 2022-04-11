Киричок Александр Карпович
Место рождения
Дата рождения09.01.1957
Дата смерти11.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957
Отец: Киричок Карп Алексеевич
Мать: Киричок Мария Даниловна
Бракосочетание
23.10.1982
Жена: Киричок Любовь Ивановна
Бракосочетание
23.10.1982
Жена: Киричок Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1985
Дочь: Музыкина Мария Александровна
Мать ребёнка: Киричок Любовь Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
11.04.2022