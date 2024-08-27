Аверьянова (Могилевская) Тамара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Могилевская) Тамара Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: Могилевский Семён Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1962

Дочь: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна

Отец ребёнка: Аверьянов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1966

Дочь: Воронина (Аверьянова) Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Аверьянов Юрий Васильевич

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