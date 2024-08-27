Аверьянова (Могилевская) Тамара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: Могилевский Семён Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1962
Дочь: Магаляс (Аверьянова) Диана Юрьевна
Отец ребёнка: Аверьянов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1966
Дочь: Воронина (Аверьянова) Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Аверьянов Юрий Васильевич