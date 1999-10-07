Гришкин александр васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1999
Сын: Гришкин михаил александрович
Мать ребёнка: Гришкина руфина прокопьевна
Рождение ребёнка
07.07.2007
Сын: Гришкин егор александрович
Мать ребёнка: Гришкина руфина прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно