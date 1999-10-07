Гришкин александр васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкин александр васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1999

Сын: Гришкин михаил александрович

Мать ребёнка: Гришкина руфина прокопьевна

Рождение ребёнка
07.07.2007

Сын: Гришкин егор александрович

Мать ребёнка: Гришкина руфина прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришкина руфина прокопьевна

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