Пученкина Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкина Акулина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученкин Семен Павлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пученкина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Пученкин Семен Павлович

Место жительства
1946
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 41 пункт 15
Смерть
Неизвестно

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