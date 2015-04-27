Егоров Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2015

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2015

Отец: Егоров Дмитрий

Мать: Чаплагина Анна Александровна

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