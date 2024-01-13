Хусниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: отец
Рождение ребёнка
25.03.1935
Дочь: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Миннахмат Хуснимуххаметович
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Тахир Хуснимуххаметович
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусниева Фатима Хуснимухаметовна
Отец ребёнка: Хуснимуххамат
Смерть
Неизвестно