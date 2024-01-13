Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Миннахмат Хуснимуххаметович

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Тахир Хуснимуххаметович

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусниева Фатима Хуснимухаметовна

Отец ребёнка: Хуснимуххамат

Смерть
Неизвестно
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