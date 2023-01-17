Двойнишников Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения17.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Титовна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
До 1934
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Двойнишников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1944
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
18.11.1946
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1948
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно