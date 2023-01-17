Двойнишников Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишников Василий Филиппович

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Жена

1909 или 1911 г.р.
1921 г.р.
1921 г.р.

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Феврония Ивановна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Титовна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
До 1934

Жена: Двойнишникова Екатерина Титовна

Бракосочетание
Около 1938

Жена: Двойнишникова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Двойнишников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Екатерина Ефимовна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Нина Ивановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Около 1944

Жена: Двойнишникова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Нина Ивановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Нина Ивановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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