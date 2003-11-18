Онацко Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнацко Владимир Григорьевич

Онацко Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

14.03.1952

Дата смерти

18.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1952

Отец: Онацко Григорий Степанович

Мать: Онацко Варвара Семеновна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Костоусов Елена

Мать ребёнка: Онацко Валентина

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Онацко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Онацко Тамара

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1986

Сын: Онацко Максим

Мать ребёнка: Онацко Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онацко Андрей

Мать ребёнка: Онацко Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онацко Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: Онацко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онацко Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Онацко Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онацко Тамара

Смерть
18.11.2003
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Домодедовское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close