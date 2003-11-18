Онацко Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1952
Дата смерти18.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1952
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Костоусов Елена
Мать ребёнка: Онацко Валентина
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Онацко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Онацко Тамара
Рождение ребёнка
01.10.1986
Сын: Онацко Максим
Мать ребёнка: Онацко Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онацко Андрей
Мать ребёнка: Онацко Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Онацко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онацко Валентина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2003
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище