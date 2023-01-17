Харченко (Гречина) Евдокия Денисовна
Место рождения
Дата рождения12.02.1912 ст.
Дата смерти03.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.06.1934
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1935
Сын: Харченко Валентин Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.1991