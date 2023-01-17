Харченко (Гречина) Евдокия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Гречина) Евдокия Денисовна

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Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.02.1912 ст.

Дата смерти

03.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
20.06.1934

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1935

Сын: Харченко Валентин Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.1991
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