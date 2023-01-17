Маторин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти28.09.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Прапорщик запаса 7-го Красноярского Сибирского пехотного полка. Бывший астроном Министерства земледелия и государственных имуществ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1904 ст.
Прапорщик, участник русско-японской войны. Убит в сражении с японцами под Каутайдзы. Похоронен 29.09.1904 у деревни Каутайдзы.