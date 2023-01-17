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Маторин Владимир Васильевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.09.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Прапорщик запаса 7-го Красноярского Сибирского пехотного полка. Бывший астроном Министерства земледелия и государственных имуществ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маторина Елизавета Васильевна

Смерть
28.09.1904 ст.
Прапорщик, участник русско-японской войны. Убит в сражении с японцами под Каутайдзы. Похоронен 29.09.1904 у деревни Каутайдзы.
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