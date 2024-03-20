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(Plint) Maija
(Plint) Maija
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Plint Barka
1773 г.р.
Мать
Plint Marija
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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Биография
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Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Plint Barka
Мать:
Plint Marija
Смерть
Неизвестно
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