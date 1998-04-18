Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)
Место рождения
Дата рождения21.05.1930
Дата смерти18.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1930
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.12.1954
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Сайфуллин Марсель Раифович
Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Рафикова Раиса Раифовна
Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна
Рождение ребёнка
15.02.1962
Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна
Смерть
18.04.1998