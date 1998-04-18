Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.05.1930

Дата смерти

18.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1930

Отец: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Мать: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.12.1954

Жена: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Сайфуллин Марсель Раифович

Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Рафикова Раиса Раифовна

Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Сайфуллин Ирек Раифович

Мать ребёнка: Сайфуллина Вазина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.04.1998
Москва, город федерального значения Москва

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