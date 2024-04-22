Василий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Викторович

Место рождения

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - деревни Борково девица Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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