Василий Викторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Воспреемник - деревни Борково девица Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексеевна
Смерть
Неизвестно