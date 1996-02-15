Киселева Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1925
Дата смерти15.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1948
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1964
Место жительства
По 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.02.1996