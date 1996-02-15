Киселева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Елизавета Васильевна

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Место рождения

Березовское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

15.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
По 1948
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.02.1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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