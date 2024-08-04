Рыжова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Рыжов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рыжов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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