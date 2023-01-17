Муханова Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1821 ст.
ЦГАМ ф.203 о.745 д.1199 с.76
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Муханов Фотий Иосифович
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1829 г. ЦГАМ ф.203 оп. 747 д.1148
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Муханов Фотий Иосифович
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 10 лет наряду со своим младшим братом Иваном ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Муханов Григорий Фотиевич
Отец ребёнка: Муханов Фотий Иосифович
Упоминается в исповедной росписи Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 5 лет ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Муханов Фотий Иосифович
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатино Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 1 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429