Бубнов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Бубнов Иван Кузьмич
Мать: Екатерина (2)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтушкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Марина Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Мария Андреевна
Смерть
2015