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Бубнов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Бубнов Иван Кузьмич

Мать: Екатерина (2)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтушкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марина Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Мария Андреевна

Смерть
2015
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