Пашкова Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006

Отец: Пашков Алексей Михайлович

Мать: Рудницкая Евгения Александровна

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