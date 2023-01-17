Кукушкин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1901
Дата смерти25.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Место жительства
По 1927
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1930 по 1933
Смерть
25.04.1943