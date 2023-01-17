Кукушкин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Александр Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

31.07.1901

Дата смерти

25.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1927
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1930 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.04.1943
Москва, город федерального значения Москва
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