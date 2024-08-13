Аксенова (Ершова) Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1871
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: Аксенова (Аксенова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
12.04.1875
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
18.06.1879
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
25.11.1881
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
19.05.1885
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
01.11.1886
Дочь: Аксенова (Аксенова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
07.09.1889
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович
Рождение ребёнка
01.04.1892
Дочь: Аксенова (Аксенова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович