Аксенова (Ершова) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Ершова) Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ершов Андрей Никитич

Мать: Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Аксенова (Аксенова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
12.04.1875

Сын: Аксенов Василий Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Аксенов Иван Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
25.11.1881

Сын: Аксенов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
19.05.1885

Сын: Аксенов Денис Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Аксенова (Аксенова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
07.09.1889

Сын: Аксенов Аким Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

Рождение ребёнка
01.04.1892

Дочь: Аксенова (Аксенова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иван Борисович

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