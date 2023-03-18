Морозова Ульяна Кирсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Ульяна Кирсановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мелания Федорона

Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич

Турция, село Хамидие
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Федор Федорович

Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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