Морозова Ульяна Кирсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мелания Федорона
Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич
Турция, село Хамидие
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Морозов Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно