Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петрова

Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Петр Стефанович

Мать: Анна Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмакинский Алексей Андреев

Рождение ребёнка
14.12.1789

Сын: Бурмакинский Петр Алексеев

Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев

Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Убрусов (Бурмакинский) Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев

Рождение ребёнка
03.08.1810

Сын: Убрусов (Бурмакинский) Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.