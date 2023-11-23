Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Петр Стефанович
Мать: Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1789
Сын: Бурмакинский Петр Алексеев
Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев
Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев
Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Убрусов (Бурмакинский) Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев
Рождение ребёнка
03.08.1810
Сын: Убрусов (Бурмакинский) Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бурмакинский Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно