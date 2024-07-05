Фельдман (Магсон) Сора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Магсон Шмойла
Мать: Магсон Сейна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фельдман Мовше Ицик
Отец ребёнка: Фельдман Гилька
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фельдман Нисон
Отец ребёнка: Фельдман Гилька
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Фельдман Гилька
Погост, Беларусь
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фельдман Сроль
Отец ребёнка: Фельдман Гилька
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фельдман Шимон
Отец ребёнка: Фельдман Гилька
Погост, Беларусь