Фельдман (Магсон) Сора 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдман (Магсон) Сора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Магсон Шмойла

Мать: Магсон Сейна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фельдман Мовше Ицик

Отец ребёнка: Фельдман Гилька

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фельдман Нисон

Отец ребёнка: Фельдман Гилька

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фельдман Ицко Израиль

Отец ребёнка: Фельдман Гилька

Погост, Беларусь
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фельдман Сроль

Отец ребёнка: Фельдман Гилька

Рождение ребёнка
1817

Сын: Фельдман Шимон

Отец ребёнка: Фельдман Гилька

Погост, Беларусь

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