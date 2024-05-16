Томленов Константин Васильевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Томленов Константин Васильевич

Место рождения

Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Военная служба
Неизвестно
57 армия 5 оашр 37 А 213 азсп 360 сп отдельная рота связи 213 азсп 37 А 92 гвардейская стрелковая дивизия Связист
Попал в плен (военное)
10.02.1942
Смерть
Неизвестно

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