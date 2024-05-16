Томленов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Военная служба
Неизвестно
57 армия 5 оашр 37 А 213 азсп 360 сп отдельная рота связи 213 азсп 37 А 92 гвардейская стрелковая дивизия Связист
Попал в плен (военное)
10.02.1942
Смерть
Неизвестно