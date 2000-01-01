Трефилова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Алексей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Трефилов Пантелемон
Отец ребёнка: Трефилов Алексей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.12.1898
Сын: Трефилов Данил
Отец ребёнка: Трефилов Алексей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Алексей
Смерть
Неизвестно