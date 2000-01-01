Трефилова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

1891 г.р.
1897 г.р.
1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Алексей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Трефилов Пантелемон

Отец ребёнка: Трефилов Алексей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Трефилов Данил

Отец ребёнка: Трефилов Алексей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Алексей

Смерть
Неизвестно
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