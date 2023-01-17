Бердников Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Смерть
Около 1869
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение
Около 1882
Отец: Бердников Николай Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909
Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1911
Сын: Кудрявцева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Бердников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1916
Сын: Бердников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна