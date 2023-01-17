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Бердников Иван Николаевич

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Место рождения

Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

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Место
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Смерть
Около 1869
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение
Около 1882

Отец: Бердников Николай Иванович

Мать: не указана

Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1903

Жена: Бердникова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
С 1908 по 1909

Сын: Бердников Петр Иванович

Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1911

Сын: Кудрявцева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Бердников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1916

Сын: Бердников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бердникова Пелагея Федоровна

Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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