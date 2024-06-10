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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Шикин Михаил

Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: Васякова (Шикина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шикин Михаил

Рождение ребёнка
26.12.1909

Сын: Шикин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Шикин Михаил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шикин Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Шикин Михаил

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шикин Зиновий Михайлович

Отец ребёнка: Шикин Михаил

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