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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шикин Михаил
Рождение ребёнка
05.11.1899
Дочь: Васякова (Шикина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шикин Михаил
Рождение ребёнка
26.12.1909
Отец ребёнка: Шикин Михаил
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шикин Михаил
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Шикин Михаил