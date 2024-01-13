Сухопаров Иоанн Иосифович
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти20.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Сын: Сухопаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1914 ст.