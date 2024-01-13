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Сухопаров Иоанн Иосифович

Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

20.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Сухопаров Иосиф Иванович

Мать: Сухопарова Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Сын: Сухопаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.11.1914 ст.
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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