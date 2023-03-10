Стольников (Честноков) Евдокия Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стольников (Честноков) Евдокия Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чесноков Савва Семёнович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Стольников Савва Иванович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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