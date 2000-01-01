Мельник Константин Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Константин Никифорович

Мельник Константин Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.?

Сын: Мельник Эдуард Константинович

Мать ребёнка: Мельник Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Андрей Константинович

Мать ребёнка: Мельник Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close