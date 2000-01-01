Мельник Константин Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.?
Сын: Мельник Эдуард Константинович
Мать ребёнка: Мельник Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Андрей Константинович
Мать ребёнка: Мельник Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно