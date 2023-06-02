Литвиненко Надежда Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Надежда Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935

Отец: Литвиненко Илларион Владимирович

Мать: Ганицкая Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1960

Дочь: Гаврилова (Асланова) Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович

Рождение ребёнка
23.03.1964

Дочь: Колязина (Асланова) Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович

Рождение ребёнка
14.07.1969

Дочь: Асланова Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович

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