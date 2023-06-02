Литвиненко Надежда Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935
Рождение ребёнка
30.10.1960
Дочь: Гаврилова (Асланова) Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович
Рождение ребёнка
23.03.1964
Дочь: Колязина (Асланова) Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович
Рождение ребёнка
14.07.1969
Дочь: Асланова Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Асланов Геннадий Артёмович