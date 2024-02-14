Садыков Зариф Фатыхович
Место рожденияБулым-Булыхчи, Апастовский район РТ
Дата рождения1921
Дата смерти15.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Закиров Фатых
Мать: (Хамзина) Хануза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Садыков Зариф Файзович В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Апастовский р-н, д. Булыхчи Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Смерть
15.09.1942