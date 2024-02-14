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Садыков Зариф Фатыхович

Место рождения

Булым-Булыхчи, Апастовский район РТ

Дата рождения

1921

Дата смерти

15.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Закиров Фатых

Мать: (Хамзина) Хануза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Садыков Зариф Файзович В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Апастовский р-н, д. Булыхчи Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Смерть
15.09.1942

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