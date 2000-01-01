Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1873 ст.

Дата смерти

10.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1873 ст.

Отец: Крисанк (Хрисанк, Крисан)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Солодянникова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Абашев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Казанцева Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ефимова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Дмитрий Васильевич

Смерть
10.10.1946
На Ивановском кладбище
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