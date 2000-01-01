Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1873 ст.
Дата смерти10.10.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1873 ст.
Отец: Крисанк (Хрисанк, Крисан)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Солодянникова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Казанцева Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ефимова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Абашев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1946
На Ивановском кладбище