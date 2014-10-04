Шибаев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Жена

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Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности
2022 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991

Отец: Шибаев Алексей Николаевич

Мать: Шибаева Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
04.10.2014

Сын: Шибаев Артем Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2022

Сын: Шибаев Макар Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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