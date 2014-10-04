Шибаев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991
Рождение ребёнка
04.10.2014
Сын: Шибаев Артем Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2022
Сын: Шибаев Макар Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности