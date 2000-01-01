Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Матвеева

Авдотья Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василей Петров Вачайка Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василей Петров Вачайка Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василей Петров Вачайка Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close