Смирнов Ефим Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Ефим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Смирнов Леонтий

Мать: Смирнова Васса

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