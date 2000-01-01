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(Кистанова) Наталья Васильевна
(Кистанова) Наталья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1949
Пол
Женский
Отец
Кистанов Василий Степанович
Мать
Кистанова (мартьянова) (Мартьянова) Клавдия Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949
Отец:
Кистанов Василий Степанович
Мать:
Кистанова (мартьянова) Клавдия Степановна
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