Егоров Федор Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Федор Александрович

Егоров Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Александр Васильевич

Мать: Касаткина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Леонид Федорович

Мать ребёнка: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Борис Федорович

Мать ребёнка: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Баранова (Егорова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.