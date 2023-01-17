Куранова Елизавета Акимовна
Место рождения
Дата рождения11.08.1910 ст.
Дата смерти20.07.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1910 ст.
Отец: Куранов Аким Иванович
Мать: Куранова Раиса Ивановна
Восприемники: казаки Иван Иванович Куранов и Александра Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 61 номер 116
Смерть
20.07.1911 ст.
Умерла от катара кишок в возрасте 8 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 34 номер 85