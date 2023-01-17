Куранова Елизавета Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Елизавета Акимовна

Куранова Елизавета Акимовна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.08.1910 ст.

Дата смерти

20.07.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1910 ст.

Отец: Куранов Аким Иванович

Мать: Куранова Раиса Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Иванович Куранов и Александра Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 61 номер 116
Смерть
20.07.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара кишок в возрасте 8 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 34 номер 85
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close