Якимович Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960
Бракосочетание
08.08.1984
Жена: Якимович Инна Валериевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Разведены
Рождение ребёнка
31.10.1986
Сын: Якимович Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Якимович Инна Валериевна
Рождение ребёнка
31.10.1986
Дочь: Долбик Валерия Михайловна
Мать ребёнка: Якимович Инна Валериевна