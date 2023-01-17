Якимович Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимович Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960

Отец: Якимович Виктор Михайлович

Мать: Якимович Лидия Григорьевна

Бракосочетание
08.08.1984

Жена: Якимович Инна Валериевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Разведены
Рождение ребёнка
31.10.1986

Сын: Якимович Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Якимович Инна Валериевна

Рождение ребёнка
31.10.1986

Дочь: Долбик Валерия Михайловна

Мать ребёнка: Якимович Инна Валериевна

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