Кайгородцев Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Роман Яковлевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно