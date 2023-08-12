Кайгородцев Яков Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцев Яков Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайгородцев Осип Петрович

Мать: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Роман Яковлевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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