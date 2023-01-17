Лебединский Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединский Константин Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971

Отец: Лебединский Анатолий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.03.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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