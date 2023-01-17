Лебединский Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971
Отец: Лебединский Анатолий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.03.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности