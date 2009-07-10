Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.04.1950
Дата смерти10.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
11.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровкин Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
09.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровкин Юрий Леонидович
Смерть
10.07.2009
Кострома, город Кострома, Костромская область
Инсульт Похороны Кахомское кладбище Иваново