Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

24.04.1950

Дата смерти

10.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
1971

Муж: Бровкин Юрий Леонидович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровкин Юрий Леонидович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровкин Юрий Леонидович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
10.07.2009
Кострома, город Кострома, Костромская область
Инсульт Похороны Кахомское кладбище Иваново

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