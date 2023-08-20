Поттер Гарри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Гарри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

Тб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1980

Отец: Поттер Джеймс

Мать: Поттер Лили

Рождение ребёнка
01.09.2004

Сын: Поттер Джеймс Сириус

Мать ребёнка: Поттер Джинни

Рождение ребёнка
01.09.2005

Сын: Поттер Альбус Северус

Мать ребёнка: Поттер Джинни

Рождение ребёнка
01.09.2007

Дочь: Поттер Лили Полумна

Мать ребёнка: Поттер Джинни

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поттер Джинни

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