Поттер Гарри
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1980
Отец: Поттер Джеймс
Мать: Поттер Лили
Рождение ребёнка
01.09.2004
Сын: Поттер Джеймс Сириус
Мать ребёнка: Поттер Джинни
Рождение ребёнка
01.09.2005
Мать ребёнка: Поттер Джинни
Рождение ребёнка
01.09.2007
Дочь: Поттер Лили Полумна
Мать ребёнка: Поттер Джинни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поттер Джинни