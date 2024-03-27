Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кацнельсон Яков Иосифович

Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф

Рождение ребёнка
07.09.1916

Дочь: Мокрина Ида Иосифовна

Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Березина Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кацнельсон Давид Иосифович

Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф

Смерть
1943
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