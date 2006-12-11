Приходько Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Пётр Яковлевич

Место рождения

Воронежская область, Россошь

Дата рождения

08.04.1926

Дата смерти

11.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1926

Отец: Prihodko Яков

Мать: Prihodko Anastasia

Воронежская область, Россошь
Бракосочетание
01.04.1952

Жена: Приходько Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кировское ЗАГС
Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приходько Анна Васильевна

Кярдла, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приходько Анна Васильевна

Смерть
11.12.2006
Saint-Petersburg, Russia
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