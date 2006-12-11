Приходько Пётр Яковлевич
Место рожденияВоронежская область, Россошь
Дата рождения08.04.1926
Дата смерти11.12.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1926
Отец: Prihodko Яков
Мать: Prihodko Anastasia
Воронежская область, Россошь
Бракосочетание
01.04.1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кировское ЗАГС
Рождение ребёнка
22.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Приходько Анна Васильевна
Кярдла, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Приходько Анна Васильевна
Смерть
11.12.2006
Saint-Petersburg, Russia