Щербаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено ?.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1961

Жена: Щербакова Галина Семёновна

Рождение ребёнка
17.10.1962

Сын: Щербаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Галина Семёновна

Рождение ребёнка
?.06.1964

Дочь: Щербакова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Галина Семёновна

Смерть
Вычислено ?.04.1965
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