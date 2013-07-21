Щербаков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено ?.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1961
Рождение ребёнка
17.10.1962
Сын: Щербаков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
?.06.1964
Дочь: Щербакова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Галина Семёновна
Смерть
Вычислено ?.04.1965