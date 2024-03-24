Боталова Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Парасковья Яковлева
Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Парасковья(2) Яковлева
Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Маремьяна Яковлева
Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Место жительства
1858
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно