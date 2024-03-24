Боталова Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Парасковья Яковлева

Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Парасковья(2) Яковлева

Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Маремьяна Яковлева

Отец ребёнка: Боталов Яков незаконнорожденный

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Место жительства
1858
Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Яков незаконнорожденный

Смерть
Неизвестно
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