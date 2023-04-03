Воронов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенёва Нина Николаевна
Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна