Воронов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенёва Нина Николаевна

Мать ребёнка: Воронова Александра Арсеньевна

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